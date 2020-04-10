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توك شو

أكرم حسني يكشف كواليس مسلسل رجالة البيت في رمضان.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:01 ص
اكرم حسني
اكرم حسني
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هاني حسين
كشف الفنان أكرم حسني، كواليس أغنية الحظر التي نشرها مؤخرا على السوشيال ميديا  على ألحان كعب الغزال يا متحني، نظرا للأجواء التي نعيش فيها حاليا  ضمن الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا والحد من  انتشاره.

وقال أكرم حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جزء من المنزل حولته إلى مكتب واحد حاول استغلال وقت حظر التجوال في العمل والخروج بأفكار لأعمال فنية مقبلة".

وأضاف أكرم حسني:"  مسلسل رجالة البيت مع الفنان احمد فهمي في شهر رمضان المقبل، و من المفترض رجال يعتمد عليهم  ومن خلال مواقف لا نثبت أننا رجال تتحمل المسؤولية وندخل في مواقف كثيرة".

وتابع أكرم حسني:"  جمهور رمضان يحب متابعة أعمال درامية خفيفة، ونحب نعمل حاجة تسلى الناس ودمها خفيف"،  ويتحدث المسلسل عن صلة الرحم والتضامن ونكون يد واحدة".
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