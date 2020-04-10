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رياضة

القيعي لمهاجمي القلعة الحمراء: الأهلي زي والدك ومينفعش الإساءة له .. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:34 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
دافع عدلي القيعي في برنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي، عن ناديه العملاق القاهري الكبير ، قائلا " الأهلي والدك و"مينفعش" الإساءة له".

وأضاف القيعي قائلا : "ليس من حق قناة الأهلي التحدث عن نجوم الزمالك مثلا شيكابالا ، ولكني أطالب القنوات الأخرى بالالتزام ولا يذكر الأهلي بطيب أبدا ولكن الهجوم عليه بصفة مستمرة".

وأكد عدلي أن واقعة جمال عبد الحميد مختلفة تماما وأن اللاعب  لم يكن ملتزما بالعلاج وهناك تقارير تؤكد هذا قدمها القائمون على علاجه حينها.

ووصف البرامج المهاجمة للأهلي، ببرامج المهرجانات الرياضية على خليفة ما يقدومونه من انتقادات دائمة.

وطالب القيعي بضرورة إقامة ما يسمي بتعزيز السلام الرياضى في الساحة المصرية خلال توقف كورونا بين جميع الأندية المصرية وعلى راسها الاهلى والزمالك.

واستشهد إبراهيم المنيسي بما قاله عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق في احد البرامج بتصديه لما يسمي بالهجوم غير مبرر على الاهلى، وتعرض النادى للانتقادات عنيفة من أبناء النادى أنفسهم بترصد دائما.

وطالب المنيسي بضرورة أن يوجه أبناء الأهلى انتقادات داخل الغرف المغلقة أو بمقابلة المسئولين بدلا من الهجوم على القلعة الحمراء دائما
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