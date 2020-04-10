أحمد موسى: قرارات مرتقبة من وزير السياحة تجاه فنادق لم تلتزم بقرارات الدولة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بإلغاء تصريح أحد الفنادق لعدم دفع مستحقات العاملين.





وقال موسى في برنامجه : على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أحيي وزير السياحة والأثار لأنه يقوم بمراجعة ملفات بعض الفنادق والقرى السياحية ويفرض عقوبات على من يقوم بتسريح عمالة او يخفض رواتب".





وأضاف :" وزير السياحة والآثار نشط والغى تراخيص أحد الفنادق في الغردقة، وهذا القرار مهم".





وقال موسى:" لدي معلومة مؤكدة بان هناك 3 ملفات لفنادق أخرى على مكتب وزير السياحة والأثار، وسوف يتخذ قرارات بشأنها لم تلتزم بقرارات الدولة فيما يتعلق مستحقات العاملين".