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أحمد موسى: قرارات مرتقبة من وزير السياحة تجاه فنادق لم تلتزم بقرارات الدولة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:29 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار  بإلغاء تصريح أحد الفنادق لعدم دفع مستحقات العاملين.

وقال موسى في برنامجه : على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أحيي  وزير السياحة والأثار لأنه يقوم بمراجعة ملفات بعض الفنادق والقرى السياحية ويفرض عقوبات على من يقوم بتسريح عمالة او يخفض رواتب".

وأضاف :" وزير السياحة والآثار نشط والغى تراخيص أحد الفنادق في الغردقة، وهذا القرار مهم".

وقال موسى:"  لدي معلومة مؤكدة بان هناك 3 ملفات لفنادق أخرى على مكتب وزير السياحة والأثار، وسوف يتخذ قرارات بشأنها  لم تلتزم بقرارات الدولة فيما يتعلق  مستحقات العاملين".
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