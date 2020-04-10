أمريكا ترحب باتفاق أوبك+ وتلمح للاستجابة مع خفض إنتاج النفط

عبر مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية عن ترحيب واشنطن بـ"التقارير الواردة" عن اتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط، ووصفها بأنها "إشارة مهمة ستتجاوب معها جميع الدول".





وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي من مجموعة "أوبك +" لإشراك الولايات المتحدة أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات.





وأصدرت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الخميس، بيانا يؤكد الاتفاق على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.



