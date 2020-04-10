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أخبار العالم

أمريكا ترحب باتفاق أوبك+ وتلمح للاستجابة مع خفض إنتاج النفط

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
عبر مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية عن ترحيب واشنطن بـ"التقارير الواردة" عن اتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط، ووصفها بأنها "إشارة مهمة ستتجاوب معها جميع الدول". 

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعي من مجموعة "أوبك +" لإشراك الولايات المتحدة أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات.

وأصدرت أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، الخميس، بيانا يؤكد الاتفاق على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو.

ويستهدف الاتفاق دعم استقرار سوق النفط وضبط أسعار الخام.
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