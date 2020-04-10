المنيسي يفتح النار على نجم الزمالك بسبب لقب نادي القرن .. فيديو

وصف إبراهيم المنيسي اتهامات عفت نصار لاعب الزمالك السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم والرئيس الراحل أنور السادات بمجاملة الأهلى بأنها اتهامات ينتحر فيها المنطق الرقمي قائلا انها كذب وفجور.









وعرض برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي ، فيديو للنجم عفت نصار لاعب الزمالك السابق فيما يعرف بقضية نادى القرن موجها اتهامات كبيرة للأحمر بالمجاملة وضرب مثال بمساعدة الاتحاد الافريقي كاف للأهلي في مباريات دوري ابطال افريقيا وكذلك ان الرئيس السادات أمر بمجاملة الأهلى قائلا على حد زعمه على لسانه في احدى جلسات مجلس الأهلي ازاى الاهلى يتغلب.









وعرض بالأرقام اخر 10 سنوات تساوي الزمالك والاهلى في عدد أداء مباريات العودة خارج ملعبه حيث لعب الأهلي على ملعبه 7 مباريات و3 خارج ملعبه وهى نفس ارقام الزمالك وإنما هي تتم بالقرعة وأجندة خاصة بالكاف وهى دون مجاملات.









مضيفا أن الأهلي لعب 17 مباراة نهائية في دوري ابطال افريقيا ، حيث لعب 10خارج ملعبه بينما لعب 7 لقاءات في القاهرة ، فيما وصل الزمالك إلى 9 نهائيات في بطولات افريقيا لعب 4 منها خارج الملعب و 5 على ملعبه في افريقيا أي أن كاف جامل الزمالك أكثر من الأهلي، ونفس الحال بتفوق الزمالك حتى في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا .









وعن بطولات الدوري المحلى والكأس في عهد الرئيس السادات قال إن الأهلي الدوري المصري لعب في عهد الرئيس السادات 8 مرات الاهلى فاز به 6 مرات والزمالك مرة وغزل المحلة بداية من موسم 1975 ، حيث حصل الاهلى على 59 نقطة والزمالك خامسا ب 44 نقطة والموسم التالي كان كل منهما في مجموعة مختلفة، فيما توج الزمالك بكاس مصر 3 مرات والأهلي مرتين فقط في عهد السادات.







