البحث العلمي تغلق التسجيل في منصة بنك الابتكار المصري لمواجهة كورونا.. اليوم

قال الدكتور محمود صقر ، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن باب التسجيل مفتوح حتى اليوم لاستقبال الأفكار والمشروعات البحثية في منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، حيث تهدف التحديات البحثية التي أطلقها بنك الابتكار إلي وجود حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا من أجهزة تعقيم و تطبيق جديد يمكن استخدامه لمواجهة كورونا.





وأوضح صقر أن الجوائز المالية التي تقدمها الأكاديمية تقدر بـ40 الف جنيه للفائز الأول والفائز الثاني 30 ألف جنيه، الثالث 20 ألف جنيه، كما سيتم عمل عقود لتطبيق الأفكار وتحمل تكلفتها كاملة.





وسيتبع ذلك الجوائز توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودا مع أصحاب الأفكار الفائزة للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم بالكامل كمنحة من الدولة وستكون شروط العقد بموافقة أطراف التعاقد مع ضمان كامل لحقوق الملكية الفكرية وحقوق جميع الأطراف.





والتقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري: www.eib.eg علي أن يكون آخر موعد للتقدم يوم 10 إبريل 2020 طبقًا للشروط المعلنة علي الموقع.





وللاطلاع على التحديين بالتفاصيل من خلال هذه الروابط:





https://bit.ly/3apsDzO









https://bit.ly/2QSdlvG







