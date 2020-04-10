تسريب من منزل أكرم حسني لأغنية مسلسله مع أحمد فهمي في رمضان.. فيديو

قال الفنان أكرم حسني، إنه خصص جزء من منزله كـ ستوديو لتجهيز الاغاني الموسيقية للمسلسلات والأفلام التي يشارك فيها.





وأذاع حسني، جزءا صغيرا من أغنية تتر مسلسل " رجالة البيت" مع الفنان احمد فهمي في شهر رمضان المقبل.





وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جزء من المنزل حولته إلى مكتب واحد حاول استغلال وقت حظر التجوال في العمل والخروج بأفكار لأعمال فنية مقبلة".





وأضاف :" مسلسل رجالة البيت مع الفنان احمد فهمي في شهر رمضان المقبل، و من المفترض رجال يعتمد عليهم ومن خلال مواقف لا نثبت أننا رجال تتحمل المسؤولية وندخل في مواقف كثيرة".





وتابع أكرم حسني:" جمهور رمضان يحب متابعة أعمال درامية خفيفة، ونحب نعمل حاجة تسلى الناس ودمها خفيف"، ويتحدث المسلسل عن صلة الرحم والتضامن ونكون يد واحدة".