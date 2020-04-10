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تسريب من منزل أكرم حسني لأغنية مسلسله مع أحمد فهمي في رمضان.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:00 ص
اكرم حسني
اكرم حسني
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هاني حسين
قال  الفنان أكرم حسني، إنه خصص جزء من منزله  كـ ستوديو لتجهيز الاغاني الموسيقية  للمسلسلات والأفلام التي يشارك فيها.

وأذاع حسني، جزءا صغيرا من أغنية تتر مسلسل " رجالة البيت" مع الفنان احمد فهمي في شهر رمضان المقبل.

وقال  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جزء من المنزل حولته إلى مكتب واحد حاول استغلال وقت حظر التجوال في العمل والخروج بأفكار لأعمال فنية مقبلة".

وأضاف :"  مسلسل رجالة البيت مع الفنان احمد فهمي في شهر رمضان المقبل، و من المفترض رجال يعتمد عليهم  ومن خلال مواقف لا نثبت أننا رجال تتحمل المسؤولية وندخل في مواقف كثيرة".

وتابع أكرم حسني:"  جمهور رمضان يحب متابعة أعمال درامية خفيفة، ونحب نعمل حاجة تسلى الناس ودمها خفيف"،  ويتحدث المسلسل عن صلة الرحم والتضامن ونكون يد واحدة".
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