بورش تصرف علاوة استثنائية لموظفيها بسبب الكورونا

قررت شركة بورش الألمانية في صناعة السيارات الرياضية مساعدة موظفيها خاصة بعد انتشار فيروس كورونا .





كما أعلنت بورش في بانها ستسمح لموظفيها باخذ علاوة استثنائية بقيمة 9.700 يورو وهذا يعتبر بمثابة مفاجأة سارة خاصة بعد تسريح بعد العاملين .





واكدت بورش بانها ققرت ان تحافظ على عادتها كما فعلت في العام الماضي لتعطي موظفيها علاوة استثنائية كمساهمة ضد الشيخوخة .





يذكر أن احتفلت شركة بورش الرائدة في مجال الصناعة السيارات ب 3 أيقونات لها، هي موديلات 918 سبايدر و 911 تيربو وموديل أر إس 71860





وكانت قد طرحت بورش موديل 918 منذ 10 سنوات، وتم تدشين911 تيربو منذ 25 عاما وقدمت آر إس 71860 منذ 60 عاما.





والسبب وراء احتفال بورش عبر موقع يوتيوب هو فشلها في الاحتفال بهذه المناسبة داخل معرض جنيف الدولي للسيارات، بسبب فيروس كورونا.





كما يحتوى الفيديو على بعض لقطات من الموديلات الثلاثة النادرة إلى متحف بورش الشهير، وخلال ساعات بلغت عدد مشاهدة الفيديو لأكثر من 60 ألف مشاهدة.