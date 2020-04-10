فيديوجراف.. محمود الليثي يداعب فيفي عبده بـ فيديو

في الآونة الأخيرة يحرص عدد من المشاهير على مشاركة مقاطع الفيديو الطريفة Tik Tok عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر محمود الليثي عبر حسابه على Tik Tok فيديو طريفا يقلد فيه فيفي عبده.





كانت آخر أعمال محمود الليثي في السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسي، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.





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ولمزيد من التفاصيل حول محمود الليثي يداعب فيفي عبده بـ فيديو، تابعوا الفيديوجراف التالى.