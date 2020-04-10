جورج ليكنز: لم أدرب الأهلي بسبب تونس.. وفايلر إضافة كبيرة .. فيديو

كشف جورج ليكنز المدير الفني السابق لمنتخبي تونس والجزائر عن رأيه في رينيه فايلر مدرب الأهلي وحقيقة عرض الأهلي لتدريبه سابقا.





وقال ليكنز عبر برنامج "ملاعب أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورتس عن تدريب الأهلي: "كان هناك اتصالات لم تصل للمراحل النهائية أثناء تولي تدريب منتخب تونس ولم يكن من الممكن ترك تدريب المنتخب".





وتابع المدرب البالغ 70 عاما "آمل في أحد الأيام تدريب أحد الفرق أو المنتخب المصري".





ورحل لينكز عن تدريب نسور قرطاج في يونيو 2015 بعد 15 شهرا.





البلجيكي أشاد بالسويسري ريني فايلر مدرب الأهلي الحالي الذي درب سابقا أندرلخت البلجيكي مواصلا "لديه فكر جيد وتطلعات ومن المدربين الرائعين وصنع تاريخا في سويسرا وبلجيكا، إذ حقق لقب الدوري مع أندرلخت، وهو مكسب للأهلي ويمتلك فرص نجاح جيدة".



