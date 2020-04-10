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عضو شعبة الذهب يتوقع ارتفاع الأسعار فى ظل أزمة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب باتحاد الغرف التجارية،  موقف أسعار الذهب في ظل استمرار أزمة كورونا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة كبيرة في أسعار الذهب.

وأضاف رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر”، المذاع علي قناة “إم بي سي مصر”، :"هناك توقعات أن تتخطى أونصة الذهب الـ1700 دولارا الفترة المقبلة بعد تسجيلها 1670 دولار”

وأشار عضو شعبة تجار الذهب بإتحاد الغرف التجارية، إلى أن توقف العمل في المناجم وإقبال بعض المستثمرين على الاستثمار في الذهب وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وسجلت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضًا طفيفًا، خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس، 9-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 170.15 درهم.
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