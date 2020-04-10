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رياضة

إبراهيم صلاح: فيريرا قطعني في فيديو مدته 10 دقايق.. وبن شرقي الأفضل بالزمالك.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:29 ص
إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
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محمد رشاد
كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي أن البرتغالي فيريرا اكثر مدرب تعلم منه خلال قيادة الأخير للفريق الأبيض.

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " كان هناك "فولدر" مكتوب عليه ابراهيم صلاح واكتشفت ان مدته  10 دقائق تقطيع في بسبب التمركز الخاطئ ، وانا زعلت لانه قطع فيا قدام زمايلي وهو كان بيتابع رد فعلي وبعدها اكد لي انه يحبني ويرغب في ان اظهر بافضل مستوى وشاركت اساسيا في المباراة التالية".

أردف: أن عماد النحاس مدرب المقاولون يراقب تدريبتنا المنزلية بالفيديو ومن يخالف يوقع عليه غرامات مالية كبيرة، ونخوض تدريبات قوية داخل المنزل ويحاول تهيئتا حتى لا نبدأ من الصفر بعد العودة لاستئناف المباريات، والجميع كذلك بما فيهم اللاعبين الأجانب.

وشدد على أن طارق حامد من اللاعبين المقاتلين وحريص على الدفاع عن قميص الزمالك، وأتمنى له التوفيق، وطالب الجماهير بعدم الهجوم على حازم إمام وطالبت أن يشارك على حساب التونسي حمدي النقاز وأرى أنه أفضل منه 100 مرة.

أضاف أن محمود علاء من اللاعبين الرجال وأتمنى أن يهدئ من أعصابه داخل الملعب، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمود حمدي الونش، ومن أكثر المدافعين الذين يعجبني أدائهم ولو هناك أفضل 3 مدافعين في مصر سيكون الونش واحد منهم، مشيرا إلى ارتباطه بعلاقة طيبة مع محمود جنش، ويتواصل مع غالبية اللاعبين حتى الآن.

وقال أن حسام حسن صاحب فضل عليه كونهى شارك معه أساسيا، وهو أسطوررة في كرة القدم المصرية، مشيرا إلى أنه كان يحب الأرجنتيني كوبر ، كاشفا أن الجماهير لم تكن تثق في أن يقدم المنتخب أدائا طيبا في أمم افريقيا 2017، وكانت تقول "هتلعبوا 3 مباريات وترجعوا"، ولكن صعدنا للمباراة النهائية.

يرى أن أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ويوسف أوباما وطارق حامد ومحمد عبد الشافي من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق بالفترة الحالية،  مثنيا على مرتضى منصور مؤكدا أنه نعمة على الزمالك بعدما أعاد النادي لوضعه الطبيعي.
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