القوى العاملة تعلن خبرا سارا جديدا للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستتخذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال تسليم العمالة غير المنتظمة مبلغ الـ 500 جنيه.





وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى أم سي" المذاع على قناة دى أم سي، تقديم رامى رضوان، أن المواطنين المستحقة ستحصل على رسالة نصية وهذه الفئة هم المستحقين لمبلغ الـ500 جنيه.





وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تلقت مليون و 900 ألف استمارة وتم تنقية الطلبات وتم استبعاد 500 ألف غير مستحقين لكونهم يمتلكون حيازة زراعية و أملاك وتم اختيار مليون و 400 ألف.





ولفت وزير القوى العاملة أن صرف الـ500 جنيه سيكون من يوم 13 حتى يوم 16، وكشف أن الوزارة ستدرس أمكانية أختيار أفراد أخرين بعد الانتهاء من صرف المبلغ لـ مليون و 400 ألف تم اختيارهم.





ولفت وزير القوى العاملة أن هناك أشخاص قاموا بتسجيل مواطنين موتى، وأكد أن هناك دراسة للتوسع في عدد المستحقين لمبلغ الـ 500 جنيه ولكن لم يتم اتخاذ قرار.





وأوضح وزير القوى العاملة، أن "البعض استغل تلك الفرصة وقام بتسجيل أسماء متوفين وأطفال عمرهم 5 سنوات، واكتشفنا أثناء مرحلة التدقيق أن هناك البعض حاول استغلال هذا الأمر وتكرار الأرقام القومية للمواطنين" "قمنا بالتنقية كي يحصل على المنحة كل مستحق من العمالة غير المنتظمة".



