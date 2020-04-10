AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القوى العاملة تعلن خبرا سارا جديدا للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:00 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة ستتخذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال تسليم العمالة غير المنتظمة مبلغ الـ 500 جنيه.


وأضاف وزير القوى العاملة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى أم سي" المذاع على قناة دى أم سي، تقديم رامى رضوان، أن المواطنين المستحقة ستحصل على رسالة نصية وهذه الفئة هم المستحقين لمبلغ الـ500 جنيه.


وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تلقت مليون و 900 ألف استمارة وتم تنقية الطلبات وتم استبعاد 500 ألف غير مستحقين لكونهم يمتلكون حيازة زراعية و أملاك وتم اختيار مليون و 400 ألف.


ولفت وزير القوى العاملة أن صرف الـ500 جنيه سيكون من يوم 13 حتى يوم 16، وكشف أن الوزارة ستدرس أمكانية أختيار أفراد أخرين بعد الانتهاء من صرف المبلغ لـ مليون و 400 ألف تم اختيارهم.


ولفت وزير القوى العاملة أن هناك أشخاص قاموا بتسجيل مواطنين موتى، وأكد أن هناك دراسة للتوسع في عدد المستحقين لمبلغ الـ 500 جنيه ولكن لم يتم اتخاذ قرار.


وأوضح وزير القوى العاملة، أن "البعض استغل تلك الفرصة وقام بتسجيل أسماء متوفين وأطفال عمرهم 5 سنوات،  واكتشفنا أثناء مرحلة التدقيق أن هناك البعض حاول استغلال هذا الأمر  وتكرار الأرقام القومية للمواطنين" "قمنا بالتنقية كي يحصل على المنحة كل مستحق من العمالة غير المنتظمة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

بعد تسجيل 130 ألفا بياناتهم.. القوى العاملة تكشف مكان صرف منحة الـ 500 جنيه

لرفع العبء عن كاهلهم من تداعيات كورونا.. سعفان: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم حتى الآن.. تدقيق بيانات المسجلين أولا بأول تمهيدا لرعاية هذه الفئة

منحة استثنائية لـ 344 عاملا في سيناء

عددهم 2645 شخصا .. الدقهلية تعلن بدء صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اكتشفنا أسماء لأشخاص متوفين ممن سجلوا لصرف منحة الـ500 جنيه

ترشيحاتنا

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها

%50 من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض.. القصة الكاملة لإخلاء مستشفى العزل بـ النجيلة

مرتضى منصور يستبعد 4 أسماء زملكاوية من الظهور على قناة الزمالك.. فيديو

جنون كورونا.. طبيب يعتدي على فتاة بالضرب المبرح لسبب غريب.. شاهد

ظاهرة تحدث لأول مرة في السعودية.. تعرف عليها

الأهلي: ملف أحمد فتحي تم إغلاقه نهائيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen ds اليوم في مصر .. صور

خطر الموت.. أجهزة التنفس الاصطناعية قد تقتل مصابي كورونا بنسبة 50%

عجوز عمره 101 عام يهزم كورونا.. أكبر شخص في العالم يشفى من الفيروس