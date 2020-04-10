إبراهيم صلاح: كوبر كان مقتنعا بي .. ورفضت الأهلي حبا في الزمالك.. فيديو

كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي أنه عاش أجواء صعبة في صفوف المنتخب بعد الثورة، كاشفا أن الجهاز الفني كان يطلب منهم إحضار التيشرتات الحمراء خلال التدريب وبعض كانوا يضطرون إلى قطع الشعار الخاص بالأهلي أو الزمالك من أجل خوض تدريبات المنتخبات وكان هناك مباريات دولية لا تذاع فضائيا.









قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الجيل الحالي لم ير جماهير الزمالك الحقيقية، لم ير إستاد القاهرة ممتلئا عن آخره خاصة في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، متمنيا أن يختم حياته في الزمالك خلال الفترة القادمة.







