AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم صلاح: محاضرة فيريرا كأنها امتحان والكل متخوف من الرسوب.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:21 ص
إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
Advertisements
محمد رشاد
كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي عن الفترة التي قضاها في عهد البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، ودوره في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري موسم 2015.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "فيريرا كان لديه محلل أداء يرصد كل التفاصيل بشأن أداء اللاعبين داخل الملعب، كاشفا: وقت المحاضرة كأننا في اختبار كله متخوف من الرسوب ، أو ترصد له كاميرا محلل الأداء أخطء، لاسيما أنه كان يملك كاميرا أفضل من الكاميرات التي تنقل بها مباريات الدوري ، مضيفا أن باتشيكو مدرب الزمالك الذي سبق فيريرا كان له دور كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري 2015.

أوضح أن الزمالك منحني الاستغناء الخاص بي دون مطالبتي بحضار عرض وكنت اللاعب الوحيد الذي حدث معه ذلك، وأوجه الشكر لإدارة الزمالك على هذا الموقف الطيب.

التمس العذر للاعبين وقت وجوده في صفوف الفريق الأبيض وقت الادارة السابقة للزمالك مؤكدا أن اللاعبين لم يكونوا يحصلون على رواتبهم، بعكس الجيل الحالي، الذي يحصل على مستحقاته باستمرار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطريق نحو الأميرة السمراء.. ماذا ينقص الأهلى والزمالك للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا؟

لاعب الزمالك السابق: فيريرا قالنا انتوا مبتعرفوش تلعبوا كورة

كانوا 11 راجل.. تعليق مجدي عبدالغني على تتويج الزمالك بـ السوبر الإفريقي.. فيديو

صلاح ريكو: لست أهلاويا رغم أنني من ناشئيه

كارتيرون لــ صدى البلد: التجديد للزمالك محسوم.. وفايلر مدرب عظيم.. أحترم قرار الفيفا بشأن بطل الدوري.. والأهلي لم يظلمني

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ 5 أشهر

برلمانية تهاجم وزيرة البيئة: لا تقوم بواجبها في أزمة كورونا.. فيديو

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

الزمالك يشترط على عمر جابر تخفيض راتبه للتوقيع مع بيراميدز

علاج لـ كورونا.. عينات آفيجان وصلت مصر والتواصل مع الصين للتصنيع

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفر من 10 .. دومينيك تتعرض للانتقاد والسخرية بعد هذه الإطلالة

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا