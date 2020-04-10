إبراهيم صلاح: محاضرة فيريرا كأنها امتحان والكل متخوف من الرسوب.. فيديو

كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي عن الفترة التي قضاها في عهد البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، ودوره في تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري موسم 2015.





قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "فيريرا كان لديه محلل أداء يرصد كل التفاصيل بشأن أداء اللاعبين داخل الملعب، كاشفا: وقت المحاضرة كأننا في اختبار كله متخوف من الرسوب ، أو ترصد له كاميرا محلل الأداء أخطء، لاسيما أنه كان يملك كاميرا أفضل من الكاميرات التي تنقل بها مباريات الدوري ، مضيفا أن باتشيكو مدرب الزمالك الذي سبق فيريرا كان له دور كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري 2015.





أوضح أن الزمالك منحني الاستغناء الخاص بي دون مطالبتي بحضار عرض وكنت اللاعب الوحيد الذي حدث معه ذلك، وأوجه الشكر لإدارة الزمالك على هذا الموقف الطيب.



