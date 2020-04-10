حسين السيد: دائما حارس المنتخب الأساسي من الأهلي والبديل من الزمالك.. فيديو

قال حسين السيد حارس الزمالك السابق إن حارس المنتخب الأساسى دائما يكون من الأهلي والبديل من الزمالك.





أضاف السيد خلال تصريحات لقناة الزمالك :" "لا يوجد حارس مرمى للمنتخب المصري إلا بين الأهلي والزمالك، سيكون الحارس الأساسي للمنتخب من الأهلي والبديل من الزمالك".





من ناحية أخرى، وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق ستكون هي صفقات الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.



