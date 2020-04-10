بعد إصابة 3 حالات بفيروس كورونا.. بدء تطبيق الحجر المنزلي بمنشية نيازي بمغاغة

بدأت الأجهزة الطبية والتنفيذية بالمنيا تطبيق العزل المنزلي على أهالي قرية منشية نيازي بمغاغة شمال المنيا بعد ظهور ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما حفاظا على سلامة المواطنين بعد رجوع مواطن من دولة تركيا.





وقامت أجهزة الوحدة المحلية بتوفير السلع الغذائية وتأمين تشغيل المخابز والمواد البترولية وبدء إجراءات تطهير وتعقيم الشوارع والمنازل والمؤسسات الحكومية والخدمية.





وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لتطبيق إجراءات الحجز المنزلي على أهالي القرية.





كان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا قد قرر اليوم رفع الحجر الصحي عن الأسر التي تم عزلها منزليا بقريتي القيس و أبو جرج التابعة لمركز بني مزار، والذي بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبو جرج، والذي بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أي حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلي للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

أكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الأسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي احترازي لمنع انتشار العدوى داخل المركز.

أوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من إيجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم إجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

ناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف المحافظ، أنه فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، تم التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، توفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة.