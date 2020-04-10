إبراهيم صلاح: فضلت الزمالك عن الهلال السعودي .. وحسام حسن نقطة تحول بمسيرتي .. فيديو

كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي أنه لم يكن يشارك خاصة مع شيكابالا الذي كان يواجه مشاكل مع الجهاز الفني في تلك الفترة حتى رحل ميشيل دي كاستال وجاء من بعده الفرنسي هنري ميشيل، ولم أكن ألعب منتظما مع الأخير.





قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "بعد قدوم حسام حسن لتدريب الزمالك كان نقطة تحول في مشواري وأصبحت أشارك معه بشكل أساسي حتى 2015، ونفس الأمر بالنسبة لشيكابالا الذي كان يشارك أساسيا، ولعب بجواري حسن مصطفى وعاور الأدهم، وكنت أحارب من أجل الحفاز على مشاركتي الأساسية.





تابع حتى السفر إلى السعودية عام 2014 كنت أشارك أساسيا، حيث رحلت بعد نهاية عقدي ولعبت موسم هناك وف لت العودة إلى مصر رغم رغبة النادي السعودي في بقائي، وفي ولكن فضلت العودة للزمالك الذي طلب عودتي، رغم أنه وصلتني عروضا بمبالغ أغلى من السعودية، إلا أنني فضلت العودة للزمالك.



