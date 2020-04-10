وئام سعد مديرا لمكافحة العدوى بصحة بني سويف

أصدر الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الخميس، قرارا، بتكليف الدكتورة وئام محمد سعد، مديرا لإدارة العدوى بمديرية الصحة بعد ٣ أشهر من إعفائها عن منصبها لصالح العمل.

ووجه وكيل وزارة الصحة مدير إدارة مكافحة العدوى فور تكليفها بالمرور على مستشفى صدر بني سويف لمتابعة تنفيذ تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بداية من فرز الحالات بالاستقبال وعزلها بقسم العزل وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

وكذلك ضرورة تفعيل تعريف الحالة للحالات المشتبه فيها والمؤكدة الصادر من وزارة الصحة وتعليمات الحجر المنزلي ومتابعة مدى التزام الفريق الصحي بارتداء الواقيات الشخصية والتخلص منها بشكل صحيح خاصة بقسم العزل والتأكيد على الأساليب المانعة للتلوث وغسل الأيدي وتنظيف وتطهير بيئة العمل.