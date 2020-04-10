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رياضة

إبراهيم صلاح: الزمالك تعاقد معي بعدما ثأرنا له من بني عبيد في الكأس .. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:22 ص
إبراهيم صلاح
إبراهيم صلاح
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محمد رشاد
كشف إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي كواليس انتقاله للقلعة البيضاء، منذ 12 عاما.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "ابراهيم مجاهد رئيس المنصورة السابق كان يعاملني مثل ابنه، وفي هذه الفترة فزنا على الاتحاد السكندري بنتيجة 4/0 بالمنصورة والزمالك خسر من بني عبيد في المباراة الشهيرة، وما حدث في هذه المباراة أمر صعب، وواجهنا بعدها بني عبيد وتغلبنا عليهم وأقصيناهم من البطولة.

قال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الزمالك طلب ضمي ومعي محمد مرسي خاصة بعد تسجيله 3 أهداف في شباك الاتحاد ، وبعدها بأسبوع أخذوني من الملعب قبل مباراتنا ضد الكروم من أجل التوقيع للزمالك واتمام الاجراءات.

واضاف أن الأهلي دخل في مفاوضات معه بالفترة الأخيرة بعد ترشيحه من قبل البعض ، مشيرا إلى أنه انضم وقت وجود السويسري ميشيل دي كاستال في تدريب الفريق البيض، ولم يكن شيارك كثيرا في اول مواسمه مع الأبيض.
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