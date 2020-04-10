أين يجد الطالب إجابات أسئلة مشروع البحث المطلوب منه ؟ .. وزير التعليم يجيب

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع اجابات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس ، موجودة في مصدرين أساسيين هما كتب المدرسة ، والمكتبة الرقمية "ذاكر".





وقال وزير التربية والتعليم : أن المكتبة الرقمية ذاكر هي جزء من بنك المعرفة ، لكن الفرق بينها و بين بنك المعرفة أن المحتوى الموجود فيها يتناسب مع أعمار طلاب المدارس .





وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مصادر المعلومات الأخرى الموجودة على شبكة الإنترنت يمكن الاعتماد عليها ، لكنها بالنسبة لنا أقل قيمة لأن معلومات هذه المصادر لم يتم مراجعتها وبالتالي مشكوك في صحة بعضها ، لكن لو هناك إشراف من المعلم أو ولي الأمر لاختيار أدق المصادر فمن الممكن أن نقبلها مع مراعاة ضرورة أن يذكر الطالب المرجع الذي استند عليه





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المشروعات البحثية ليس لها اجابة نموذجية ، ولكن الوزارة تريد فقط من الطلاب أن يبذلوا جهد البحث عن المعلومات ويسير في خطوات البحث ، "ومش هانعاقبه لو لقى مصادر أقل "



