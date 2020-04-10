AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هاشتاج #أكثروا_من_الاستغفار يتصدر تويتر ومغردون : الأيام القادمة ستكون مثل حصاد يوسف بعد تعبه

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أكثروا_من الاستغفار



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏لا تفكر كثيرًا ، بل استغفر كثيرًا ، فالله يفتح بالإستغفار أبوابًا لا تُفتح بالتفكير .
‎#اكثروا_من_الاستغفار

‏أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه

‏اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‎#اكثروا_من_الاستغفار

‏‎#اكثروا_من_الاستغفار الأيام القادمة ستكون مثل حصاد يوسف بعد تعبه ، وراحة أيوب بعد صبره ..
 يارب 

‏الاستغفار فرج من كل ضيق. 
‎#اكثروا_من_الاستغفار 

‏‎#اكثروا_من_الاستغفار
قد تجيء المنحة في طي المحنة؛ فسلِّم أمرك للعليم الخبير.. إن ربًا كفاك بالأمس ما كان؛ فسيكفيك في غدٍ ما يكون.
‎#وحشتنا_لمه_الصحاب
‎#اكثروا_من_الاستغفار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يفعل كثرة الاستغفار؟.. 11 فائدة عظيمة تعرف عليها

دعاء صلاة الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج.. يغفله كثيرون

من قرأ هذه السورة كل ليلة وقاه الله الفقر وجلب له الرزق

لمن تأخر فى الإنجاب عليه بهذه الأدعية

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويجعلك من أهل الجنة بـ 35 كلمة .. لا تغمض عينيك قبل أن تردده

ماذا أقول عندما أنوي صلاة الفجر؟

ترشيحاتنا

كورونا يحرم عريسًا من ليلة دخلته في القليوبية.. تفاصيل

الصين تعتمد عقارا يابانيا لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قرار عاجل من المقاولون العرب بشأن موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

هل يجوز صلاة الجمعة ركعتين وخطبة في المنزل بأهل بيتي؟.. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها