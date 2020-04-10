هاشتاج #أكثروا_من_الاستغفار يتصدر تويتر ومغردون : الأيام القادمة ستكون مثل حصاد يوسف بعد تعبه













وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :









‏لا تفكر كثيرًا ، بل استغفر كثيرًا ، فالله يفتح بالإستغفار أبوابًا لا تُفتح بالتفكير .

‎#اكثروا_من_الاستغفار





‏أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا

هو الحي القيوم وأتوب إليه





‏اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ‎#اكثروا_من_الاستغفار





‏‎#اكثروا_من_الاستغفار الأيام القادمة ستكون مثل حصاد يوسف بعد تعبه ، وراحة أيوب بعد صبره ..

يارب





‏الاستغفار فرج من كل ضيق.

‎#اكثروا_من_الاستغفار





‏‎#اكثروا_من_الاستغفار

قد تجيء المنحة في طي المحنة؛ فسلِّم أمرك للعليم الخبير.. إن ربًا كفاك بالأمس ما كان؛ فسيكفيك في غدٍ ما يكون.

‎#وحشتنا_لمه_الصحاب

‎#اكثروا_من_الاستغفار

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أكثروا_من الاستغفار