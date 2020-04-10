جوزيه لشريف إكرامي: لا يعيبك الرحيل من الأهلي.. فيديو

أكد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر بإمكانه اللعب حتى 42 عامًا لأنه حارس مخضرم ويستطيع الحفاظ على مستواه ورحيله من أجل اللعب لا يعيبه.





وقال جوزيه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبورت :"الحضري زي الريح بيقول كلام النهاردة وبكره بيغيره.





وتابع: الحضري من أعظم الحراس اللى شفتهم في حياتي ولو كان بيفكر بنفس موهبته كان فرق معاه كتير"





يحتفل اليوم الخميس، الساحر مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعيد ميلاده رقم 74 ، لاسيما أنه من مواليد التاسع من أبريل لعام 1946 فى مدينة سانت أنطونيو.



