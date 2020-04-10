AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود محيي الدين: لن يكون هناك قطب اقتصادي واحد مسيطر في العالم بعد فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:16 ص
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن  أزمة فيروس  كورونا من أكبر الأزمات  وسوف يعاد بعدها تشكيل الأوضاع الاقتصادية حول العالم .

وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  منذ فترة كان هناك حديث عن التطورات الاقتصادية حول العالم وانه هناك دول صاعدة بقوة وهناك تراجع نسبي في النمو الاقتصادي من دول اخرى الأزمات تكشف اوضاع جديدة في الاقتصاد الدولي وتعجل من حدوث أشكال جديدة في الاقتصاديات العالمية".

وتابع :"  بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تقسيم للعالم  بالعالم الأول والثاني والثالث على مدار الثلاثين عام الماضية وبعد سقوط حائط برلين اختفى دول العالم الثاني".

وأكمل :"  لم نتوقع أداء  بعض الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في هذه الأزمة، والعالم يتجه شرقا  وكورونا يعيد ترتيب الاقتصادات في العالم ".

ولفت مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية:"  لن يكون هناك قطب سياسي اقتصادي واحد مسيطر في العالم بعد أزمة  فيروس كورونا ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 50 يوما من ظهور كورونا.. العالم يخسر والفيروس ينتشر والغموض سيد الموقف

"التجارة العالمية" تكشف تأثير وباء كورونا على الاقتصاد الدولي

وزيرة التخطيط: مصر تستهدف حماية أرواح المواطنين دون النظر إلى أي خسائر مادية واقتصادية

محمود محيي الدين يتحدث عن اقتصاد العالم وكورونا بجامعة النيل.. غدا

محيي الدين: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا ذخيرة أولى في الحرب على الفيروس

محمود محيي الدين: روح الإنسان لا يمكن وضعها في مقارنة بالاقتصاد.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب شخص قادم من تركيا.. عزل قرية منشية نيازي في المنيا.. فيديو

الزمالك يشترط على عمر جابر تخفيض راتبه للتوقيع مع بيراميدز

مرتضى منصور يستبعد 4 أسماء زملكاوية من الظهور على قناة الزمالك.. فيديو

25 سؤالا وإجابة .. دليل كامل يجيب عن استفسارات أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية

ملكة جمال.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا بصورة.. شاهد

قرار عاجل من المقاولون العرب بشأن موقع إنشائي انفعل الرئيس السيسي على مسئوليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها

ماذا يفعل دواء القمل لعلاج كورونا

جنون كورونا.. طبيب يعتدي على فتاة بالضرب المبرح لسبب غريب.. شاهد