محمود محيي الدين: لن يكون هناك قطب اقتصادي واحد مسيطر في العالم بعد فيروس كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن أزمة فيروس كورونا من أكبر الأزمات وسوف يعاد بعدها تشكيل الأوضاع الاقتصادية حول العالم .





وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" منذ فترة كان هناك حديث عن التطورات الاقتصادية حول العالم وانه هناك دول صاعدة بقوة وهناك تراجع نسبي في النمو الاقتصادي من دول اخرى الأزمات تكشف اوضاع جديدة في الاقتصاد الدولي وتعجل من حدوث أشكال جديدة في الاقتصاديات العالمية".





وتابع :" بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تقسيم للعالم بالعالم الأول والثاني والثالث على مدار الثلاثين عام الماضية وبعد سقوط حائط برلين اختفى دول العالم الثاني".





وأكمل :" لم نتوقع أداء بعض الأنظمة الاقتصادية المتقدمة في هذه الأزمة، والعالم يتجه شرقا وكورونا يعيد ترتيب الاقتصادات في العالم ".





ولفت مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية: " لن يكون هناك قطب سياسي اقتصادي واحد مسيطر في العالم بعد أزمة فيروس كورونا ".



