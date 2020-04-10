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سيارات

أسعار bmw اليوم في مصر .. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:01 ص
bmw x6
bmw x6
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اشرف عطية

شهدت أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا خصوصا بعد تفشي وباء كورونا عالميا و ظهور بعض الإصابات في مصر وفرض حظر التجوال في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا .

وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد تراجع الإقبال بشكل ملحوظ بعد قرار حظر التجوال.

ونقدم لكم في التقرير التالي أسعار بي ام دبليو bmw اليوم في مصر.

أسعار السيارات بي ام دبليو BMW:

118 BMW  بسعر 520.000

نتيجة بحث الصور عن bmw 118

218 bmw بسعر 780.000

نتيجة بحث الصور عن 218 bmw

418 bmw بسعر 750.000

نتيجة بحث الصور عن 418 bmw

bmw 218 i تبدا من 840.000 جنيه حتي 895.000 جنيه

نتيجة بحث الصور عن 218 i

bmw x1 تبدا من 660.000 جنيه حتي 730.000 جنيه

نتيجة بحث الصور عن X1 bmw

bmw x2 بسعر 650.000

نتيجة بحث الصور عن X2 bmw

bmw x3 بسعر1.475.000

نتيجة بحث الصور عن X3 bmw

bmw x4 بسعر 1.390.000

نتيجة بحث الصور عن X4 bmw

bmw x5 بسعر 1.750.000

نتيجة بحث الصور عن X5 bmw

bmw x6 بسعر 1.850.000

نتيجة بحث الصور عن X6 bmw
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