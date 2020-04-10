أسعار bmw اليوم في مصر .. صور













218 bmw بسعر 780.000









418 bmw بسعر 750.000









bmw 218 i تبدا من 840.000 جنيه حتي 895.000 جنيه









bmw x1 تبدا من 660.000 جنيه حتي 730.000 جنيه









bmw x2 بسعر 650.000









bmw x3 بسعر1.475.000









bmw x4 بسعر 1.390.000









bmw x5 بسعر 1.750.000









bmw x6 بسعر 1.850.000





وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات خصوصا بعد تراجع الإقبال بشكل ملحوظ بعد قرار حظر التجوال.