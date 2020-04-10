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رياضة

الجامعة التونسية تحدد موعد عودة المسابقات المحلية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:00 ص
ياسمين تيسير
كشفت الجامعة التونسية عن الموعد المبدئي لـ عودة الدوري التونسي الدرجتين الأولى والثانية عقب فترة التوقف الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الجامعة التونسية بيانا رسميا أمس بشأن موعد استئناف البطولات حيث حددت أواخر مايو المقبل لعودة البطولات مرة اخرى وإعطاء الفرق 3 أسابيع للاستعداد للبطولة .

وأكد البيان أن لا توجد أي نية لإلغاء الموسم نهائيا ولكن عودة البطولات ستكون بموافقة السلطات. 

وأضاف البيان أن في حال استمرار توقف النشاط لـ ما بعد 30 يونيو المقبل سيتم تمديد عقود اللاعبين لـ شهر نوفمبر.
الجامعة التونسية تحدد موعد عودة المسابقات المحلية
الجامعة التونسية تحدد موعد عودة المسابقات المحلية
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