أسامة عرابي: أحمد فتحي اختار مصيره بيده مع الأهلي

دافع أسامة عرابي نجم الأهلي الأسبق عن إدارة القلعة الحمراء في ملف تجديد عقد أحمد فتحي نجم الفريق.





وقال عرابي في تصريحات لبرنامج (الملعب مع شلتوت) مع الإعلامي عصام شلتوت بقناة الحدث اليوم إن الأهلي قدم العرض الأفضل ماليًا وهو عرض مناسب ولكن فتحي اختار الرحيل لعرض مالي أكبر.





وأشار إلى أن عودة فتحي صعبة مع أنباء انسحاب فريق بيراميدز من المفاوضات ستكون صعبة لأنها حدثت من قبل مع مجدي طلبة في التسعينيات من القرن الماضي بجانب عبد الله السعيد نجم الفريق.



