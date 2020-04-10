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توك شو

نخلص من الحبسة دية.. مطربة مسلسل المال والبنون تغني لكورونا .. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حلت المطربة حنان ماضى مطربة التسعينات الشهيرة والتي لاقت شهرة واسعة بسبب غناؤها لتتر مسلسل المال والبنون.

وقامت حنان ماضى  بغناء، إغنية بحلم وافتح عنيا "تتر مسلسل المال والبنون الشهير" بطريقة كوميدية بعد  أزمة كورونا، من خلال كلمات "بحلم وافتح عينا نخلص من الحبسة دية".


وبدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا  حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه  "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.


كما استضافت أبلة فاهيتا خلال الحلقة دكتورة هالة الحضرى، للحديث عن أعراض فيروس كورونا، ومتى يجب الاتصال برقم 105، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".


كانت قناة ON قد طرحت برومو البرنامج مؤخرا، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وقد نالت أبلة فاهيا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.

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