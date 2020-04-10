بعد أن انفصل عن زوجته .. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بالمنيا

انتحر شاب شنقًا بلف حبل حول رقبته داخل مسكنه بمدينة المنيا لمروره بأزمة نفسية بعد أن انفصل عن زوجته منذ ٩ أشهر.





تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بحي أبو هلال.





انتقل فريق من أجهزة الأمن، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لشاب يُدعى "م. ج"، وأنه مات مُنتحرًا بشنق نفسه.





أوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، أن المُنتحر سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته عقب مرور 9 أشهر على زواجهما، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، قادته إلى الانتحار.



