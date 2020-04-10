AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد أن انفصل عن زوجته .. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بالمنيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
انتحر شاب شنقًا بلف حبل حول رقبته داخل مسكنه بمدينة المنيا لمروره بأزمة نفسية بعد أن انفصل عن زوجته منذ ٩ أشهر. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بحي أبو هلال.

انتقل فريق من أجهزة الأمن، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثة لشاب يُدعى "م. ج"، وأنه مات مُنتحرًا بشنق نفسه.

أوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية في المديرية، أن المُنتحر سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته عقب مرور 9 أشهر على زواجهما، وعقب ذلك أُصيب الشاب بحالة نفسية سيئة، قادته إلى الانتحار.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاب ينتحر شنقا بإحدى قرى أجا لمروره بأزمة نفسية

انتحار كهربائي شنقا داخل مسكنه بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية

انتحار شاب شنقاً داخل غرفة نومه بسبب أزمة نفسية بمركز كفر الزيات

شاب ينتحر لمروره بأزمة نفسية بمركز كفر الزيات

انتحار زوج بالإسكندرية لمروره بأزمة نفسية

ترشيحاتنا

بنكا الأهلي ومصر: أكثر من 70 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 15% في 3 أسابيع

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد عمرو دياب .. زكي فطين عبد الوهاب يهاجم عادل إمام

رامي رضوان يعتذر لمتصلة ثلاث مرات على الهواء.. فيديو

المقاولون العرب: إحالة كافة المشرفين على المشروع الذى زاره السيسي للتحقيق

بعد فرض كردون أمني حول 100 ألف نسمة.. تفاصيل جديدة عن عزل المعتمدية بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارثة تصيب 3 ممرضات ارتدين أكياس القمامة لحمايتهن من كورونا

لا تضع فيه اللحوم .. 5 طرق لاستخدام البلاستيك

بمجرد إصابته بـ كورونا.. ماذا فعلت المطربة الأمريكية Rihanna مع والدها