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كيف تحمي عينيك من أشعة الأجهزة الإلكترونية.. جراح عيون يجيب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون أن العين لا تجهد ومن يجهد هو الإنسان سواء كان يعمل فترات طويلة أو مجهد أو يشعر بأزمة.

وقال السمرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن شاشات الكمبيوتر الحالية لا تحدث أضرار العين إلا في حال قيام الشخص باستعمال الكمبيوتر بدون أرتداء النظارة الطبية في حال وجود جاجة إلى ذلك تؤثر على العين حينها.

ونصح أستاذ طب وجراحة العيون، من يرتدون العدسات اللاصقة أن تكون بشكل يومي ويتم تغييرها بصفة دورية وفي حال عدم المقدرة على ذلك أن يتم شراء عدسات أسبوعية أو العدسات الممتدة التي يجب تعقيمها جيدا بشكل دوري.

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