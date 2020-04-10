أخبار العلوم والتكنولوجيا .. احترس .. مواقع خبيثة باسم كورونا وكوفيد 19.. وهواوي تطلق أول تلفاز ذكي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:







