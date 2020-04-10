أخبار العلوم والتكنولوجيا .. احترس .. مواقع خبيثة باسم كورونا وكوفيد 19.. وهواوي تطلق أول تلفاز ذكي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، يعمل العديد من الأشخاص والمنظمات على جمع التبرعات لمساعدة الدول والأشخاص المتضررة جراء الفيروس التاجي، وفقًا لتقارير متعددة، يقوم مجرمو الإنترنت الآن بإنشاء ونشر الآلاف من مواقع الويب المزيفة المتعلقة بالفيروس التاجي يوميًا.
أعلنت شركة هواوي "Huawei"، رسميا عن أول تلفاز لها بشاشة أوليد، يسمى Vision X65، وهى تستخدم شاشة من نوع OLED بقياس 65 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هيرتز.
كشفت شركة هونر Honor، العلامة التجاري التابعة لشركة هواوى عن سلسلة Play 4T الجديدة في الصين، والتى تضم هاتفين جديدين هما Honor Play 4T Pro و Honor Play 4T.
تعمل معظم الهواتف الذكية بشكل ممتاز وكفاءة عالية، فى الفترة الأولى من تشغيلها، ولكن مع مرور الوقت يعاني المستخدم من بطء هاتفه، وأحيانا بشكل مفاجئ، الأمر الذي يؤثر سلبا على تجربة الاستخدام، لاسيما هواتف آيفون iPhone، إذ تعتبر تجربة المستخدم السلسة إحدى أهم عوامل الجذب والمنافسة لأجهزة آبل.
أطلقت شركة إنفينيكس "Infinix"، هاتفيه الأحدث Note 7 و Note 7 Lite، ويعد إنفينيكس نوت 7، أفضل من نوت 7 لايت، حيث يأتي مزودا بكاميرا ممتازة وبطارية تعمل عدة أيام، بالإضافة إلى سعر منافس، إذ تخطط الشركة الصينية لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين حول العالم بهذا الهاتف.
قامت شركة تويتر "Twitter"، بإزالة ميزة خصوصية كانت تسمح لجميع المستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.
أعلنت شركة جوجل الأمريكية، إعادة تسمية خدمتها لمكالمات الفيديو Hangouts Meet، لتصبح Google Meet فقط، وذلك بعد اقبال المستخدمين على الخدمة بسبب انتشار فيروس كورونا.
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وبقاء جميع المستخدمين في منازلهم، يعمل واتساب "WhatsApp"، على إضافة ميزات جديدة لإبقاء مستخدميه على اتصال، لذلك طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر ميزة ستجعل الاتصال الجماعي للمكالمات الصوتية والمرئية أسهل.