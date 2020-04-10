هواوي تخسر أكثر من 60 مليون دولار بسبب هذا الهاتف.. تفاصيل

خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذكية MWC 2019، أعلنت شركة هواوي عن أول هاتف ذكي قابل للطي الأول Mate X، وبعد سنة أطلقت الإصدار الثاني Mate XS.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت عملاق التكنولوجيا الصينية، عن خسائرها من إطلاق الهاتفين، حيث إعلن الرئيس التنفيذي للشركة "ريتشارد يو" أن مؤسسته تكبدت خسائر خيالية بسبب الهواتف المطوية ميت إكس و ميت إكس إس.





وقال "ريتشارد" خلال حدث خاص أقيم بالصين: إن الشركة خسرت ما بين 60 إلى 70 مليون دولار أمريكي، بسبب هاتف Mate XS الذي تم طرحه بسعر مرتفع بحوالي 2,400 دولار أمريكي".





ويأتي هذا الإعلان بعد ظهور تقارير سابقة أشارت إلى أن الطلب مرتفع على جهاز Mate XS، ولكن يبدو أن الشركة مستعدة لتحمل هذه الخسائر لتشجيع الناس على اعتماد الفئة الجديدة من الهواتف الذكية.





وأشارت الشركة الصينية هواوي Huawei، إلى أن تكلفة صنع الهواتف القابلة للطي مثل Mate Xs مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال عملاء الشركة، "يو تشنج دون" قائلا: "إن جميع الهواتف المتطورة مثل هواتف Huawei P40 تنطوي على نفقات باهظة".





وقال ريتشارد: "بعد تخفيض تكلفة الشاشة القابلة للطي، من الممكن تحقيق الربح، وليس فقط البيع برأس المال".