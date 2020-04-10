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أخبار البلد

بـ معدات عسكرية.. إعلامية تكشف وسيلة نقل فيروس كورونا إلى ووهان الصينية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:04 ص
حاملات طاترات
حاملات طاترات
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ميـــس رضــا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه بالنظر إلى التاريخ وتحديدًا عام  1894 نشرت مجلة علمية أمريكية رصد تفشي وباء الطاعون  عبر العالم، ومن صدف التاريخ بأن الطاعون المعروف بالوباء الثالث انتشر في الصين في نهاية القرن التاسع عشر، ومنها إلى باقى دول العالم، فالتاريخ يعيد نفسه مع الانتشار العالمى لجائحة كورونا.


وأضافت "الرشيد"،  فى رسالة بثتها عبر صدى البلد"، أن الطاعون الأسود انتقل عن طريق حاملات الطائرات الأمريكية المتجهة إلى الموانيء الأسيوية آنذاك حسب وثائق أكدت هذا الحديث،  وفيروس كورونا أيضا انتقل إلى الصين عبر حاملات الطائرات الموجودة في المحيط بالقرب من الصين،  وهذا يكشف من وراء انتشار فيروس كورونا بالدول الأسيوية (الصين، اليابان، كوريا الجنوبية) والهدف من وراء نشره وستثبت الأيام صحة هذا الحديث قولا واحدا .


ولفتت  إلى أن مصر استطاعت وبجدارة أن توقف انتشار فيروس كورونا فى بلدان عظمى مثل الصين وإيطاليا بعد مد يد العون لهذه البلاد التى تحولت لبؤر ومعقل للفيروس خصوصًا بعد رسائل الدعم التى تلقتها من القيادة المصرية والشعب المصري وأيضا بعد جولات الوزيرة هالة زايد التى حملت هدية للدول المتضررة وخففت معاناتهم وآلامهم.


ونوهت الرشيد، بأنه بحسب   تقارير منظمة الصحة العالمية التى أوضحت أن الأعراض التى يصاب بها المصريين خفيفة يؤشر على أن مصر هى ستكون الدولة الأولى عربيًا التى سينحسر فيها الوباء،خصوصًا بعد أن سجلت كل من  الصين وإيطاليا تعافيا ملحوظا.


وأشارت الإعلامية الكويتية إلى أن تخبط الإدارة الأمريكية فى معالجة الفيروس يضعها فى مخاوف كبيرة خوفا من ثورة مقبلة من الشعب الأمريكى والذى يحمل دونالد ترامب وإدارته الفشل فى إدارة الأزمة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى الإتصال الهاتفى الذى اجراه  وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بنظيره المصري لبحث أوجه التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

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