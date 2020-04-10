مطرانية بورسعيد تكشف مواعيد دق أجراس الكنائس وهي مغلقة في أسبوع الآلام بسبب كورونا

كشف القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عن مواعيد دق أجراس الكنائس القبطية الأرثوذكسية في كنائس المحافظة في أسبوع عيد الآلام المرتقب ، وذلك بداية من الأحد المقبل والمعروف بأحد الشعانين أو أحد السعف الموافق ١٢ أبريل وحتى يوم السبت الذي يليه الموافق 18 أبريل والمعروف لدى الأخوة الأقباط بـ "سبت النور".





وأعلن المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط ببورسعيد فى تصريحات لصدى البلد ا نه سيتم دق أجراس الكنائس خلال أسبوع الآلام كتعويض معنوى و وجداني للمشاركة في إحياء احتفالات وطقس هذه الايام ، في ظل إغلاق الكنائس وعدم وجود الشعب فيها لأول مرة خلال صلوات الأسبوع ، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.





و كشف القس أرميا أنه سيتم دق أجراس الكنائس ابتداء من الأحد القادم الموافق 12 إبريل وهو ما يسمي بـ "أحد الشعانين أو أحد السعف" وحتي يوم السبت الذي يليه وهو ليلة الاحتفال بعيد القيامة وذلك مرتين يوميا الساعة السابعة صباحا والساعة 5 مساءا.





وأضاف القس أرميا بأنه في ليلة عيد القيامة وهو يوم " السبت" الموافق 18 إبريل، والذي يطلق عليه المسيحيون ( سبت النور ) سيتم دق أجراس الكنائس في مواعيد مختلفة ، الأولي ستكون في تمام الساعة 8 مساءا وهو موعد بداية صلاة قداس عيد القيامة ، والمرة الثانية ستكون في تمام الساعه 12 بعد منتصف الليل وهو موعد انتهاء قداس عيد القيامة، ليتم إعلان إنتهاء الصوم وبداية العيد وفطار المسيحيين .





وتابع المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط ببورسعيد بأنه سبب توحيد دق أجراس الكنيسة في نفس الأوقات ، هو مشاركة الأقباط وهم في داخل منازلهم الأجواء الاحتفالية لإدخال السعادة إلي قلوبهم والتأكيد عليهم بأن الكنيسة القبطية معهم دائما.





وأشار المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه دق أجراس الكنائس ، ورفع الأذان في المساجد في تلك الظروف بالرغم من إغلاقهما ، يشكلان سويا تلاحم وتكاتف مع الدولة لمشاركة المسيحيين والمسلميين شعائرهم و صلواتهم وهم في داخل منازلهم والتأكيد عليهم بعدم النزول من المنازل حتي تمر تلك المحنة ، وذلك حماية لجميع المواطنين.





وعلي جانب أخر أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية سوف يعتكف خلال العيد في دير الأنبا بيشوي ، وسوف يترأس قداس عيد القيامة المجيد هناك والذي سوف يكون قاصرا عليه وعلي عدد قليل من القساوسة والشمامسة فقط.



