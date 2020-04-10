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أخبار العالم

مليشيا الحوثي تنتهك مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهم الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مليشيات الحوثي الانقلابية بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية. 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مدير المركز الإعلامي في اللواء السادس حرس حدود في الجيش اليمني، العقيد حسين الشدادي، قوله إن "الحوثيين قصفوا بعشرات الصواريخ والمدافع طويلة المدى مخيمات النازحين في منطقة الأزهور بمديرية رازح".

وأشار العقيد الشدادي إلى "أن الاستهداف جاء بعد يوم واحد من توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإيوائية للنازحين الهاربين من بطش الحوثيين".

واعتبر المتحدث العسكري، القصف "خرقا لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية المحرمة لاستهداف النازحين والمدنيين".

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، صرح مساء الأربعاء بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس".

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