بيان عاجل من أوبك+ بشأن مشاركة المكسيك في اتفاق خفض إنتاج النفط

أصدرت منظمة أوبك+ اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا مرهون بمشاركة المكسيك.





ودعت المنظمة كبار منتجي النفط للمساهمة في الجهود الهادفة لاستقرار سوق النفط.





وفي وقت سابق، أعلنت المكسيك انسحابها من من المفاوضات الجارية بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول من خارجها حول خفض الإنتاج، فيما ستستمر المفاوضات بدونها مع محاولات لإقناعها بالعدول عن القرار.





وأمس الخميس، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو ويونيو المقبلين.





وأوضح بيان "أوبك" و"أوبك+"، على أن ذلك التخفيض من أجل المساعدة في دعم الأسعار، التي تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



