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فن

حمادة هلال يبدع في غناء محمد نبينا على تيك توك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:04 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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مصطفى كرم
شارك الفنان حمادة هلال بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك.

وظهر حمادة هلال بالفيديو يغني أغنية محمد نبينا وحاز على إعجاب عدد كبير من متابعيه وجاءت تعليقاتهم بين "عليه الصلاة والسلام وكل سنة وانت طيب والاسرة كلها" و "ماشاء الله صوتك جميل" و "اللهم صل وسلم على اشرف الخلق سيدنا محمد".

وكان قد شارك الفنان حمادة هلال فى حملة التوعية ضد فيروس كورونا، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر هلال صورة له عبر "تويتر" مرتديا الكمامة وعلق: "ياريت يا جماعة نغسل ايدينا كويس ونلبس الكمامة عشان منتعديش من الكورونا ويجيلنا COVID-19 ربنا يسترها علينا وعليكوا
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