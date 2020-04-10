وزارة الصحة توجه عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتقليل خطر الاصابة بالفيروس.





وجائت النصائح كالتالي:-





ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل لأن الصالات الرياضية قد تكون مصدر انتقال العدوى عن طريق لمس الأسطح الخاصة بها.





تلمس اليدين العديد من الأسطح ويمكنها أن تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم، ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم هذه المنافذ يصيبك بالمرض.









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