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مرأة

خطر للحامل.. تعرف على أضرار رقائق الشيبس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد رقائق البطاطا المتهم الأول الذي يسبب السمنة، كما  أن الاعتدال مطلوب في تناول أي شيء, لكن ثمة أغذية لا تتطلب تناولها باعتدال مثل رقائق البطاطا حيث أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية.

وقال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، إن التناول الكبير للنشويات التي توجد في منتجات رقائق البطاطس يمكن أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في الجلوكوز والأنسولين في الدم.

 وهذا يسبب نوعًا من الإحساس بالشبع وعدم الرغبة في الطعام وهنا مكمن الخطورة، حيث أن هذا يسبب عدم التوازن في الطعام فلا يرغب الشخص في تناول الأغذية الأخرى التي من المفترض أن توازن بها غذائه.
 
أضرار رقائق البطاطا للحامل:
أن الأمهات الحوامل اللاتي يتناولن كميات كبيرة من رقائق البطاطا يعملن على إيذاء أطفالهن في أرحامهن بنفس القدر الذي يسببه التدخين. ويعود هذا الفضل إلى مادية كيميائية تنطلق حينما تقلى البطاطا تسمى الأكريلاميد وهي مادة عديمة الطعم والرائحة والمذاق وغير مرئية ولكنها ترتبط بإلحاق ضرر بالحامض النووي.

 زيادة الوزن:
تتكون رقائق البطاطا عادة بنسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية  والتي يمكن أن تزيد من مخاطر زيادة الوزن و السمنة  و بالتالي زيادة الوزن أو البدانة ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

 ارتفاع ضغط الدم:
محتوى الصوديوم في رقائق البطاطا قد تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية . وتناول كميات كبيرة من الصوديوم يمكن أن تسبب زيادة في ضغط الدم ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية ، وفشل القلب ، وأمراض القلب التاجية وأمراض الكلى

 ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم:
كثرة استهلاك رقاقة يمكن أن تسهم في ارتفاع مستويات الكولسترول بسبب كمية ونوع من الدهون الموجودة في رقائق البطاطا . معظم رقائق والمقلية ، وهي العملية التي تخلق الدهون غير المشبعة ، النوع الأكثر خطورة و غالبا ما تكون مشبعة الزيوت المستخدمة في القلي رقائق الدهون ، والتي تساهم أيضا في ارتفاع مستويات الكولسترول.

أضرار رقائق البطاطا أو الشيبس للاطفال:
كما ان قلي رقائق الشيبس على درجات حرارية عالية يكون مسرطنات حيث  اكتشف العلماء في السويد هذه المادة قبل نحو 10 أعوام حيث عثروا عليها من خلال طهي الأطعمة النشوية في درجات حرارة عالية . ووجد الباحثون مؤخرًا أن مادة الأكريلاميد تؤدي إلى ولادة أطفال مبتسرين وانخفاض وزن الجسم ومحيط الرأس بشكل ملاحظ.

هذا الأمر يسبب مشكلة صحية كبيرة للأطفال مستقبلًا ويزيد من تعرضهم لمشاكل صحية مثل السكري والحركة المفرطة وزيادة الوزن والسكري وأمراض القلب. و حينما يضاف الأكريلاميد كعامل سيء مع السكريات والدهون والملح في البطاطا, فإن هذا يؤدي إلى أن يكون بنفس خطورة التدخين على الأجنة.

 تسوس الأسنان:
وثمة أمر آخر يضر الأطفال جراء تناول رقائق البطاطا وهو تسوس الأسنان . كما أن رقائق البطاطا واحد من أسوأ الأمور لصحة الأسنان . حيث تعلق على سطح الأسنان لفترات طويلة.
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