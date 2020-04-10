كندا تعلن أعداد الوفيات المتوقعة جراء فيروس كورونا

توقعت الحكومة الكندية، الخميس، أن تتسبب جائحة كوفيد-19 بمقتل ما بين 11 ألفا و22 ألف شخص في كندا.





وقالت الحكومة إن الإصابات يمكن أن تصل إلى 1.9 مليون حالة قبل أن يتم كبح انتشار الفيروس، مع الأخذ بعين الاعتبار تقيّد الكنديين بممارسة التباعد الاجتماعي وإجراءات أمان أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وهذه هي التوقعات الأولى للحكومة الفيدرالية بشأن الخسائر البشرية المحتملة للوباء في كندا.





وسجلت كندا مع حلول صباح الخميس ما يقرب من 20 ألف إصابة حالة و476 وفاة، وفقا للأرقام التي قدمتها سلطات المقاطعات.



