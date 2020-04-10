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بين الناس

خوفا من انتشار فيروس كورونا..سكان الموسكي يشكون من الزحام الشديد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:00 ص
اسواق
اسواق
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد نصر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الزحام الشديد فى حى الموسكى بمحافظة القاهرة .

وقال نصر في شكواه نعاني نحن سكان حي الموسكي من الزحام الشديد على الرغم من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من منطقة العتبة والموسكى للحد من التجمعات ألا أن الكثير من المحلات بالموسكى مازالت تعمل ويفترش الباعة الجائلون فى الشارع والزحام شديد مما يعرض حياتنا للخطر بسبب إمكانية انتشار فيروس كورونا . 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة. 
  ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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