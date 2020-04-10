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بين الناس

سكان بشتيل يشكون من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد والسنترال

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:00 م
زحام
زحام
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احمد قطب
أرسل القارئ كريم محمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الزحام الشديد وتكدس المواطنين بمكتب بريد وسنترال بشتيل التابع لحى إمبابة بمحافظة الجيزة.
وقال محمد في شكواه نحن سكان بشتيل نعاني من الزحام الشديد على مكتب بريد وسنترال بشتيل على الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة بمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا إلا أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم وعى كافى بخطورة الموقف فيجب تنظيم المسافات بين المواطنين أو إغلاق مكاتب البريد موقتا. 

للتواصل مع صاحب الشكوى: 01129565639 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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