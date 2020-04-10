سكان بشتيل يشكون من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد والسنترال

وقال محمد في شكواه نحن سكان بشتيل نعاني من الزحام الشديد على مكتب بريد وسنترال بشتيل على الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة بمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا إلا أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم وعى كافى بخطورة الموقف فيجب تنظيم المسافات بين المواطنين أو إغلاق مكاتب البريد موقتا.





للتواصل مع صاحب الشكوى: 01129565639





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أرسل القارئ كريم محمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من الزحام الشديد وتكدس المواطنين بمكتب بريد وسنترال بشتيل التابع لحى إمبابة بمحافظة الجيزة.