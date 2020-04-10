سكان القومية يشكون من تغير المياه وعدم صلاحيتها للشرب

أرسل القارئ جمال محمد المقيم بميدان القومية بمدينة الزقازيق شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي متضررا من تغير لون مياه الشرب .
وقال في شكواه نحن سكان ميدان القومية بميدان الزقازيق من تغير لون ورائحة مياه الشرب حيث تحول لونها إلى الاصفرار وأصبحت ذات رائحة كريهة تنفر الإنسان، مما تسبب أمراض وتنذر عن حدوث كارثة فى حالة تفاقم الأزمة .
وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.
للتواصل مع مقدم الشكوى: 01100748222
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