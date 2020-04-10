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بين الناس

سكان القومية يشكون من تغير المياه وعدم صلاحيتها للشرب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:01 م
مياه شرب معكرة
مياه شرب معكرة
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احمد قطب
أرسل القارئ جمال محمد المقيم بميدان القومية بمدينة الزقازيق شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي متضررا من تغير لون مياه الشرب .
وقال في شكواه نحن سكان ميدان القومية بميدان الزقازيق من تغير لون ورائحة مياه الشرب حيث تحول لونها إلى الاصفرار وأصبحت ذات رائحة كريهة تنفر الإنسان، مما تسبب أمراض وتنذر عن حدوث كارثة فى حالة تفاقم الأزمة .
وناشد القارئ المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.
للتواصل مع مقدم الشكوى: 01100748222 
  ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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