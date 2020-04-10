سكان القومية يشكون من تغير المياه وعدم صلاحيتها للشرب

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

للتواصل مع مقدم الشكوى: 01100748222