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فن

في عيد ميلاد منال سلامة.. عمرها وسر سعادتها بشائعة وفاتها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:11 ص
منال سلامة
منال سلامة
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم الـ10 من شهر ابريل الجاري عيد ميلاد الفنانة منال سلامة، صاحبة الرصيد الطويل في الدراما المصرية واليوم تكمل عامها الـ50.

                                           
وانتشر في شهر فبراير الماضي شائعة وفاة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية وعندما نفت هذه الشائعة اعربت عن سعادتها.

وقالت منال سلامة في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "وقالت منال سلامة من خلال الفيديو :"انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".

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