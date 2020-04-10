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أخبار البلد

تفاصيل رفع الحجر الصحي عن 27 ألف شخص في بني مزار بالمنيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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صدي البلد
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم رفع الحجر الصحي عن قريتي القيس وأبو جرج التابعة لمركز بني مزار في المنيا بعد انتهاء الفترة وعدم ظهور حالات جديدة بعد مخالطتهم لعدد من الحالات الإيجابية بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد سكان قريتي القيس وأبو جرج 27 ألف نسمة.

وتابع أنه تم توفير كافة السلع والمتطلبات اليومية لأهالي قريتي القيس وأبو جرج، وسط التزام تام من جانب أهالي القرية لإجراءات الحجر الصحي التي استمرت 14 يوما.
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