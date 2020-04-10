الأرصاد الجوية: القاهرة تشهد أمطارا اليوم الجمعة

إن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة،

والجميع بالبرودة

فى الساعات

المتأخرة

فى الليل.

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، أن هناك فرص سقوط أمطار الخفيفة اليوم على السواحل الشمالية و القاهرة.





وأشارت إلى أن مصر لم تدخل فصل الصيف والجميع عليه ارتداء الملابس الثقيلة، وذلك للوقاية من الإصابة بالبرد.





وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية البلاد البلاد تشهد شبورة فى الساعات الصباحية والقريبة من الأراضي الزراعية وعلى السائقين السير بسرعات منخفضة.



