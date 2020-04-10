لمواجهة كورونا.. برلماني يكشف سبب توجيهات السيسي بالتوسع في استصلاح الأراضى

أشاد المهندس اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي والتي طالب فيها بالتوسع في استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.





وقال النائب في بيان له، إن هذه التوجيهات تهدف الى تحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر في هذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة في ظل التغيرات العالمية التي تحدث الآن، وقيام بعض الدول وبسبب أزمة كورونا بوضع قيود على تصدير بعض الحاصلات الزراعية الهامة والضرورية، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التوسع في مجال استصلاح الأراضي وزيادة عدد المساحات المنزرعة خلال السنوات الماضية.







وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي لاستكمال ما تحقق من طفرة زراعية واقتصادية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى وجود زيادة ملموسة في الصادرات الزراعية في مختلف انواع المحاصيل خلال السنوات الماضية بفضل السياسات والرؤى الاستراتيجية الصحيحة في مجال الزراعة.