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فن

مي كساب تطرح كليب أغنيتها الجديدة امتى.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:52 ص
مي كساب
مي كساب
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آيه عاطف
طرحت الفنانة مي كساب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل اسم "إمتى"، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :" إمتى انا يا ناس .. اعمل حاجة ليا .. من زمان شقيان .. مش قادر اطلع عينيا .. بتمنى لو مرة الدنيا متضحكش عليا .. حلمي نفسي اعيشه في يوم .. يبقى ف ـ ايديا".

أغنية "امتى" كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، الفيديو لـ أحمد شوشة.

يذكر أن أخر البومات مي كساب الغنائية، هو ألبوم "انا لسة هنا"، والذي طرحته مؤخرًا وضم العديد من الاغاني المتنوعة والمختلفة.

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