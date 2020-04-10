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محمد جاد: بعض المواطنين يتعاملون مع أزمة كورونا باستهتار.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:52 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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محمود محسن
أكد الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد، أن بعض المواطنين يسيطر عليهم  حالة اللامبالاة بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا،وغير مدركين لخطورة الأمر وسرعة انتشار الفيروس.

وأضاف جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن هناك عدم التزام من قبل بعض المواطنين وهو ينعكس على سلوكيات البعض،لافتا إلى أن هناك من يسير فى الشوارع دون ارتداء كمامات أو استخدام مطهرات.

وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن هناك البعض يلجأ لركوب وسيلة المواصلات التي بها زحام على الرغم من أن الدولة وفرت جميع وسائل المواصلات حتى قبل موعد الحظر. 

وأشار الإعلامي محمد جاد إلى أنه يجب الالتزام بإجراءات الدولة لكي نعبر هذه المرحلة بسلام والموضوع متوقف على الالتزام بمعايير الصحة العالمية التى يجب أن نتبعها بكل حذافيرها. 

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