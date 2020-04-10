عرضت قناة روسيا اليوم خبرا عاجلا يفيد أن المكسيك توافق على خفض إنتاجها النفطي بـ100 ألف برميل وليس بـ400 ألف.

أصدرت منظمة أوبك+ اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا مرهون بمشاركة المكسيك.





ودعت المنظمة كبار منتجي النفط للمساهمة في الجهود الهادفة لاستقرار سوق النفط.





وفي وقت سابق، أعلنت المكسيك انسحابها من من المفاوضات الجارية بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والدول من خارجها حول خفض الإنتاج، فيما ستستمر المفاوضات بدونها مع محاولات لإقناعها بالعدول عن القرار.